Kayserispor Avrupa'nın zirvesinde!

Süper Lig’de bir önceki sezona göre doluluk ortalaması 8 bin 584’ten 12 binin üzerine çıkarken, Türk takımları bu artışla tribün doluluklarında Avrupa’da baş sıralarda yer aldı.



Kayserispor bu listede 3.8 kat artış göstererek ortalaması en fazla artan takım oldu. Sarı-kırmızılılar geçen sezon 5 bin 524 olan ortalamasını bu sezon 17 bin 17’ye çıkardı.



Haber: Fatma URAL

