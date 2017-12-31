Kayserispor Avrupa rekoru kırdı

Süper Lig'de ilk devreyi 5'nci sırada tamamlayan Kayserispor, seyirci sayısını geçen yıla göre en fazla artıran takım oldu. Bir sezon önceki sezon ortalama 3 bin 900 taraftara oynayan sarı-kırmızılılar bu sezon 20 bin 690 seyirci ortalamasını yakaladı. Kulüp Başkanı Erol Bedir, bu rakamın Türkiye ve Avrupa rekoru olduğunu kaydetti.

31 Aralık 2017 Pazar 16:52