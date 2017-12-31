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Kayserispor Avrupa rekoru kırdı

Süper Lig'de ilk devreyi  5'nci sırada tamamlayan Kayserispor, seyirci sayısını geçen yıla göre en fazla artıran takım oldu. Bir sezon önceki sezon ortalama 3 bin 900 taraftara oynayan sarı-kırmızılılar bu sezon 20 bin 690 seyirci ortalamasını yakaladı. Kulüp Başkanı Erol Bedir, bu rakamın Türkiye ve Avrupa rekoru olduğunu kaydetti.

Kayserispor Avrupa rekoru kırdı

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 2016-17 sezonunda göreve geldiklerinde kent halkı ve taraftarla sosyal barış içine girdiklerini, taraftara yönelik  projeler sayesinde Kayserispor'da herkesin nefesini birleştirdiklerini söyledi.
Bedir, ''Taraftar bizim olmazsa olmazımızdır. Bu bilinçle hareket ederek, şeffaf bir yönetim tarzı  içinde bilet fiyatlarından, taraftara flama, şapka, forma, atkı, boyunluk dağıttık. Birçok maçta raylı sistem il yöneticilerimizin katkısıyla maça gidenlere ve maçtan çıkıp evine gidenlere ücretsiz oldu. Yönetimdeki arkadaşlarımız başta Kapalı Kale olmak üzere taraftar gruplarımızla iyi diyalog içine girdi. Kayseri  halkı ile bütünleştik. Bunun sonucunda da  geçen sezon ortalama 3 bin 900 taraftara  oynarken, Kadir Has Stadında bu sezon ilk yarıdaki Süper Lig ve kupa maçları da olmak üzere ortalama 20 bin 900 seyirci ortalamasına ulaştık. Bu hem Türkiye hem de Avrupa rekorudur'' dedi.
AA
 
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