Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor Avusturya'da

İstikbal Mobilya Kayserispor, ilk etap kamp çalışmalarını tamamlayarak ikinci etap çalışmalarına başlıyor.

Kayserispor Avusturya'da

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu için 5 Temmuz günü Kayseri'de topbaşı yapan İstikbal Mobilya Kayserispor, 10 gün süren ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Kadir Has Tesisleri'ndeki çalışmaların son gününde çift kale maç yapan sarı kırmızılılar, gece 04:15 uçağıyla Almanya'ya gitti. Oradan da karayolu ile Avusturya'nın Seefeld kentine geçti. İstikbal Mobilya Kayserispor'un kamp kadrosunda kaleci Vedat Karakuş, Levent Gülen, Yasir Subaşı bulunmuyor. Yasir'in vize problemini halletmesinden sonra kampa katılacağı öğrenildi.

Sarı Kırmızılılar, ikinci etap kamp çalışmalarını 16-31 Temmuz tarihleri arasında yapacak ve 4 hazırlık maçı oynayacak. Kayserispor, İspanya'nın Eibar, Avusturya'nın Red Bull Salzburg, Almanya'nın Freiburg ve İtalya'nın Genoa takımları ile hazırlık maçı yapacak.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.