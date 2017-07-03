Kayserispor Başkanı Bedir: Sabri ile prensip sıkıntımız kalmadı

Transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, “Reiz” lakaplı futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun transferini bitirmek üzere. Yaklaşık 1 ay önce ilk kez Umut Bulut aracılığıyla ünlü futbolcuya teklif gönderen Kayserispor mutlu sona yaklaştı.







Galatasaray’dan ayrılan Sabri Sarıoğlu ile prensipte herhangi bir sıkıntı kalmadığını açıklayan Başkan Bedir, “Sabri ile yine bir ay öncesinde aramızda bir sıcaklık oluştu.







Yönetici arkadaşlarımız menajeri ve kendisi ile görüştü. Bu görüşmeler sıklaştı. Prensip olarak bir sıkıntımız kalmadı ama imza atmadan iş protokole dökülmeden hiçbir transfere bitti diyemeyiz” ifadesinde bulundu. (İHA)