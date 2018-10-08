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Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "2 puan kaybettik"

Sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, 1 puan aldıkları için sevinemediklerini 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. 

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "2 puan kaybettik"

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve müsabakanın son dakikalarında kalesinde gördüğü gol neticesinde 3 puanı kaçıran Kayserispor’da tek teselli sergilenen futbol. 

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Sahamızda kazanamadık ama oyuncularımın performansını ayakta alkışlıyorum” dedi. 

Kayserispor başkanı Erol Bedir, “Daha ligin 8 haftası geride kaldı. 26 hafta var önümüzde. Sahamızda beraberlik neticesinde 1 puan kazandık ama bana göre 2 puan kaybettik. Ama olumlu açıdan bakınca özellikle Göztepe ve Konyaspor maçlarındaki sönük futbolumuzu bir kenara bırakıp yenilmemize rağmen Beşiktaş maçında, berabere kalmamıza rağmen Rizespor maçında son derece iyiydik. 3 puanı almaya çok yakındık. Ancak son dakikalarda yediğimiz gol hepimizi üzdü. Bunlar futbolda var. Kaybettiğimiz 2 puana üzülüyoruz. Oyuna seviniyoruz. Rizespor maçında tüm oyuncularımı sergiledikleri performanstan ötürü kutluyorum” ifadelerini kullandı. 
 

İHA

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