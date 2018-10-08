Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "2 puan kaybettik"

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve müsabakanın son dakikalarında kalesinde gördüğü gol neticesinde 3 puanı kaçıran Kayserispor’da tek teselli sergilenen futbol.



Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Sahamızda kazanamadık ama oyuncularımın performansını ayakta alkışlıyorum” dedi.



Kayserispor başkanı Erol Bedir, “Daha ligin 8 haftası geride kaldı. 26 hafta var önümüzde. Sahamızda beraberlik neticesinde 1 puan kazandık ama bana göre 2 puan kaybettik. Ama olumlu açıdan bakınca özellikle Göztepe ve Konyaspor maçlarındaki sönük futbolumuzu bir kenara bırakıp yenilmemize rağmen Beşiktaş maçında, berabere kalmamıza rağmen Rizespor maçında son derece iyiydik. 3 puanı almaya çok yakındık. Ancak son dakikalarda yediğimiz gol hepimizi üzdü. Bunlar futbolda var. Kaybettiğimiz 2 puana üzülüyoruz. Oyuna seviniyoruz. Rizespor maçında tüm oyuncularımı sergiledikleri performanstan ötürü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

