Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Bırakırım"

Spor Toto Süper Lig'de son yılların en başarılı dönemlerinden birini geçiren, artık kötü günleri adeta mazide bırakan Kayserispor'da Avrupa Kupası'na katılma sözcükleri dillere pelesenk olmaya başladı. Kayserispor'un bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bedir, yapacak daha çok işlerinin olduğunu ve başarıların artarak devam edeceğini dile getiriyor.



Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı camiada efsane başkanlar sınıfına girmenin kendisine gurur verdiğini ancak başkanlığı ne kadar sürdüreceğine dair bir çıta koymadığını söyledi. Kayserispor'a hizmet ediyor olmaktan son derece memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Erol Bedir, "Kayserispor başkanlığı bana gurur veriyor. Ancak eğer başkanlık yapmak isteyen varsa görevi devretmeye de hazırım. Bugün çıksın birileri, Kulübü yöneteceğini anlatsın, buna hep beraber kanaat getirelim, o an genel kurul kararı alırım. Hatta 15 günlük vekaletname de veririm. Ancak kimse çıkmazsa da bu kulübü ortada bırakmam. Yıllarca, yapabildiğim yere kadar yaparım. Kayserispor'un ortada kalmasına da asla müsaade etmem" cümleleri kurdu.

Yarın oynanacak Göztepe maçından mutlak suretle iyi bir netice ile ayrılmak istediklerinin de altını çizen Başkan Erol Bedir, "Kayserispor olarak kadromuz son derece güçlü ve her takımı yenebilecek güçte. İzmir karnemiz pek iyi değil. Ancak bu kez Göztepe deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

