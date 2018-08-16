Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den transfer açıklaması

Başkan Erol Bedir, “Haftalardır çalışıyoruz, didiniyoruz. Amacımız ligde başarılı olmak ve Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek. Bu uğurda lige galibiyet ile başlamak bizim için önemli idi. Taraftarımızın desteği, teknik heyet ve futbolcularımızın gayreti ile 3 puanı aldık. Ancak sadece 1 galibiyet aldık. Önümüzde çok uzun bir 33 hafta var. Gevşemek yok. Daha çok çalışmalıyız. İşimiz çok” yorumunda bulundu.

Destek çağrısı

Başkan Erol Bedir, Kayserispor’un kendi malı olmadığını, bu şehrin en önemli değerlerinden birisi olduğunu ve herkesin destek vermesi gerektiğini ifade ederek, “Ben Kayserispor başkanı olarak bu takımı ve bu şehri temsil ediyorum. Sorumluluğun büyüğü elbette bende. Ancak Kayserili önemli isimlerin de maddi ve manevi desteğini görmek istiyoruz. Bugüne kadar bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Köstek olan da var. Az da olsa var. Onları da vicdanlarıyla başbaşa bırakıyorum. Kayserispor’umuzun 3 ana sponsoru var. Boydak Holding, Kayseri Şeker Fabrikası ve BEKAŞ İnşaat. Bunlara ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bizlere destek veren, Kayserispor’un yanında olan basın mensuplarına, bize omuz veren, dertlerimizi bölünmeye çalışan Kayseri halkına ve sevgili taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak sıkıntılar az değil. Ama biz sıkıntıları çözmek ve Kayserispor bayrağını daha yükseklerde dalgalandırmak için görevdeyiz. Bunu başarmak için güçbirliği yapmalıyız. Herkes Kayserispor’a destek olmalı” açıklaması yaptı.

Transfer açıklaması

Kayserispor Başkanı Bedir, geçen hafta yaptığı “Antalyaspor maçında tıraşımızı göreceğiz. Ak mı kara mı belli olacak” yorumunun sorulması üzerine “Traşımızın gri olduğunu gördük. Şu an için plan dâhilinde bir transfer çalışmamız yok. Ancak fırsat transferi olursa bunu da yapabiliriz. Giden oyuncumuz olursa yerini doldururuz. Ancak şu dakika için bir transfer çalışmamız yok” dedi.

VAR yorumu

Başkan Bedir, Türk futbolunda yeni bir uygulama olan VAR sistemi ile ilgili olarak da, “Dünya Kupası’nda daha net olarak gördüğümüz ve daha yoğun olarak kullanılan VAR sistemi, ülke futbolumuzda da yerini aldı. Ancak ilk haftadan gördük ki, buna alışmamız biraz zaman alacak. Hem karar verenler hem de takımlar için; zamana ihtiyaç olduğu aşikâr.” diye konuştu.

