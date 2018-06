Kayserispor Başkanı Erol Bedir Trabzonspor ile sorun iddialarını reddetti

Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, Trabzonspor’a verilen Okay Yokuşlu ve Alper Uludağ’ın ardından kulübün Trabzonspor ile sorunları olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade etti.

Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Daha önce kulübümüz oyuncuları iken, 20.05.2015 tarihli sözleşmeyle bir ödeme planı ve mutabık kalınıp imza altına alınan ileriki dönem hak ve vecibeleriyle birlikte kardeş kulübümüz Trabzonspor'a verilen oyuncularımızın (Okay Yokuşlu, Alper Uludağ) Trabzonspor'dan başka kulüplere transferi sonrası oluşacak olan kulübümüzün hakları konusunda polemikler yayınlanmakta ve sanki kardeş kulübümüz ile aramızda bir problem varmış gibi yansıtılmaktadır.

Bu konuyu gündemden düşürmek ve futbolumuzun gerçeklerine odaklanmak için, Kayserisporumuz ile Trabzonspor arasında imzalanan 20.05.2015 tarihli sözleşmenin ilgili maddelerini aşağıya çıkarıyor ve yorumsuz bir şekilde kamuoyuna duyuruyoruz.

Madde 3.1. toplam net 4.000.000 € (Dört milyon Avro) tutarında nakdi transfer bedelini Kayserispor'a ödemeyi, Okay Yokuşlu ve Alper Uludağ'ın Trabzonspor AŞ.'den başka bir kulübe ayrı ayrı veya birlikte müteakip transferleri halinde ayni ve/veya nakdi transfer bedelinin 3.000.000 € (Üç milyon Avro) aşan kısmının yüzde 50 'lik bölümünü ihtar,ihbar ve hüküm istihsaline gerek olmaksızın Kayserispor'a ödemeyi, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca dilediği takdirde Trabzonspor AŞ., 2014-2015 sezonu sonunda herhangi bir transfer bedeli talep etmeksizin serbest bırakacağı üç futbolcuyu,futbolcuların da Kayserispor ile anlaşması şartı ile Kayserispor'a bedelsiz transfer edilmesini sağlar.Anılan tüm bu şartlar "transfer bedelini" oluşturmaktadır.

Madde 4.1. Trabzonspor AŞ., Okay Yokuşlu ve Alper Uludağ ile Kayserispor arasında münakid TFF nezdinde tescilli sözleşmelerin erken feshi ve futbolcuların Trabzonspor AŞ.'ye transferine izin verilmesi karşılığında işbu sözleşmenin 3.maddesinde belirtilen mali yükümlülükleri süresinde ,gereği gibi ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi,Okay Yokuşlu ve Alper Uludağ'ın Trabzonspor AŞ.'den başka bir kulübe müteakip transferi halinde transfer bedelinin 3.000.000 € (Üç milyon Avro) aşan kısmının yüzde 50 'lik bölümünü ihtar,ihbar ve hüküm istihsaline gerek olmaksızın Kayserispor'a ödemeyi kabul,beyan ve taahhüt etmektedir.

Yukarıdaki sözleşme hükümleri doğrultusunda iki kulübümüz arasında bir problem yaşanacağını düşünmemekteyiz.

Ayrıca, halen kadromuzda olan ve göndermeyi düşünmediğimiz oyuncumuz Jean Armel Kana- Bıyık için de Trabzonspor ile görüştüğümüz haberleri kesinlikle gerçek dışıdır. Bahse konu oyuncumuzun sözleşmesinde 3.000.000 € (Euro) çıkış bedeli vardır. Futbolcu kabul eder, çıkış bedeli de hesabımıza yatırılırsa kulübümüzün itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bugün itibariyle oyuncumuz ile ilgili,hiçbir kulüple transfer görüşmesi yapılmamıştır.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da, kulübümüzle ilgili konularda en hızlı ve en şeffaf şekilde kamuoyunu aydınlatacağımızın bilinmesini isteriz.”