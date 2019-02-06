Kayserispor Başsağlığı Diledi

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren ve ülkemizi UEFA Avrupa liginde temsil eden Galatasaray’ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim’in babasını kaybetmesi futbol camiasında üzüntüyle karşılandı.

Birçok futbol kulübü yazılı açıklama ile Galatasaray ve teknik direktörü Fatih Terim’in acısını paylaştı. Kayserispor kulübü de yazılı bir açıklama yayınlayarak başsağlığı dileğinde bulundu.



İstikbal Mobilya Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada “Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim’in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Terim ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.

