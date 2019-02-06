Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor Başsağlığı Diledi

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in acısını paylaştı.

Kayserispor Başsağlığı Diledi

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren ve ülkemizi UEFA Avrupa liginde temsil eden Galatasaray’ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim’in babasını kaybetmesi futbol camiasında üzüntüyle karşılandı.
Birçok futbol kulübü yazılı açıklama ile Galatasaray ve teknik direktörü Fatih Terim’in acısını paylaştı. Kayserispor kulübü de yazılı bir açıklama yayınlayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada “Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim’in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Terim ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporFatih Terimİstikbal Mobilya Kayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.