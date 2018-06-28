Kayserispor, Bernard Mensah ile prensipte anlaştı

Kayserispor, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Bernard Mensah ile prensipte anlaştı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile kulübü Atletico Madrid'in izni dahilinde yaklaşık bir aydır görüştüklerini açıkladı. Başkan Erol Bedir, "Atletico Madrid'in futbolcusu olan Mensah Kasımpaşa'da kiralık oynuyordu. Takımından izin alarak kendisi ile görüştük. Kayserispor'da oynamak istediğini söyledi" dedi.

Atletico Madrid ile de görüşme halinde olduklarını bildiren Erol Bedir, "Görüşmeler belli bir aşamaya gelindi. Anlaşma sağlanırsa bunu kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu