Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

Hes Kablo Kayserispor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi. 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Sarı-Kırmızılı takımda keyifler ve moraller yerinde.



Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarını kazanarak ligde kalma umutlarını artıran Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Beşiktaş maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayan Hes Kablo Kayserispor bugün yapacağı tek antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. Pazar gününe kadar çalışmalarını tesislerde basına ve taraftara kapalı olarak sürdürecek olan Sarı-Kırmızılılar son antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini bekleyecek.



Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki maç 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği maçın başlama saati ise saat 21.00 olarak belirlendi.

