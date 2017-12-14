Kayserispor-Beşiktaş maçını 49 bin kişi izledi

Turkcell’in GollerCepte uygulamasında 15. haftada oynanan Kayserispor-Beşiktaş maçı 48 bin 920 kişi tarafından izlendi. Kayseri’de oynanan ve 1-1’lik beraberlikle tamamlanan mücadele aynı zamanda uygulamanın en çok takip edilen ikinci karşılaşması oldu.

Geçen sezon toplamda 6 milyon 800 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma 4-2 ev sahibi ekibin kazandığı Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor maçı oldu. İstanbul’daki maçı 114 bin 857 kişi izledi.

En çok izlenen gol Giuliano’dan

GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında atılan toplam 25 gol, 228 bin 35 kez izlenirken FenerbahçeYi, Bursaspor deplasmanında 3 puana taşıyan Giuliano’nun golü, 28 bin 890 kez takip edildi ve uygulamanın en popüler golü oldu.

Tüm operatörlere açık

Gollerle birlikte Avrupa’dan maç özetleri ve takımların haberlerinin de yer aldığı taraftarlar uygulaması Apple ve Google uygulama dükkânlarından ya da GOL yazıp 2222’ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Kurum Haberi

