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Kayserispor-Beşiktaş maçını 49 bin kişi izledi

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden 15. haftada atılan 25 gol, 228 bin 35 kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen 2. karşılaşması yaklaşık 49 bin kişinin izlediği Kayserispor-Beşiktaş maçı oldu.

Kayserispor-Beşiktaş maçını 49 bin kişi izledi
Turkcell’in GollerCepte uygulamasında 15. haftada oynanan Kayserispor-Beşiktaş maçı 48 bin 920 kişi tarafından izlendi. Kayseri’de oynanan ve 1-1’lik beraberlikle tamamlanan mücadele aynı zamanda uygulamanın en çok takip edilen ikinci karşılaşması oldu.
Geçen sezon toplamda 6 milyon 800 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma 4-2 ev sahibi ekibin kazandığı Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor maçı oldu. İstanbul’daki maçı 114 bin 857 kişi izledi.
En çok izlenen gol Giuliano’dan
GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında atılan toplam 25 gol, 228 bin 35 kez izlenirken FenerbahçeYi, Bursaspor deplasmanında 3 puana taşıyan Giuliano’nun golü, 28 bin 890 kez takip edildi ve uygulamanın en popüler golü oldu.
Tüm operatörlere açık
Gollerle birlikte Avrupa’dan maç özetleri ve takımların haberlerinin de yer aldığı taraftarlar uygulaması Apple ve Google uygulama dükkânlarından ya da GOL yazıp 2222’ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.
Kurum Haberi
 
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birader 3 ay önce

33 bin kişilik stad orası

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Kayseri Gündem 3 ay önce @birader

değerli̇ okurumuz "bi̇rader". haberimizde kastedilen cep telefonundan izleyenlerin sayısıdır. i̇lginiz için teşekkür ederiz. saygılarımızla...

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