Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu Kayserispor'un, Ziraat Türkiye Kupası grup mücadelesinde Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.

Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kayserisporumuz Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. hafta maçında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Beşiktaş’ı ağırlayacak. 26.01.2017 Perşembe günü saat 18:00'da oynanacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 24.01.2017 (yarın) saat 11:00’ da satışa sunulacaktır."

Bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı:

Batı balkon: 40 TL

Batı alt: 40 TL

Doğu alt: 30 TL

Kuzey alt-Kuzey üst: 5 TL

Güney alt: 60 TL

Misafir: 75 TL



İHA