Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor'un, Ziraat Türkiye Kupası grup mücadelesinde Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.

Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu
Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kayserisporumuz Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. hafta maçında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Beşiktaş’ı ağırlayacak. 26.01.2017 Perşembe günü saat 18:00'da oynanacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 24.01.2017 (yarın) saat 11:00’ da satışa sunulacaktır."
Bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı:
Batı balkon: 40 TL
Batı alt: 40 TL
Doğu alt: 30 TL
Kuzey alt-Kuzey üst: 5 TL
Güney alt: 60 TL
Misafir: 75 TL

İHA
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140