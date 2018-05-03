Kayserispor Beşiktaş’a hazırlanıyor

Ligde geçtiğimiz hafta konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 mağlup olarak Avrupa hedefinden uzaklaşan Kayserispor, Beşiktaş deplasmanından puanla dönerek iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki futbolcular, Pazar günü oynayacakları maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam ediyor. Neşeli oldukları görülen oyuncular, düz koşunun ardından kondisyon çalışarak antrenmanı sürdürdü.

6 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor, maç öncesi topladığı 44 puanla ligde 8. sırada yer alırken Beşiktaş ise 62 puanla 4. sırada bulunuyor.

Kayseri Gündem -İHA

