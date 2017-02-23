Kayserispor bu şehrin değeri

Son haftalarda yakalanan başarının temelinde birlik-beraberliğin yattığını aktaran Eskici, “Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Sonrasında ise uzun yıllar gündemden düşmeyen bir takım oluşturmak” dedi.
Kayserispor Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici, Gözde Fm ve Anadolu Fm’de ortak yayınlanan ve Abdulkadir Paslıoğlu’nun sunduğu “Gündem Özel” programına katılarak takımla ilgili son gelişmeler hakkında bilgiler verdi.
Takım yoğun bakımdaydı
Başkan Dr. Erol Bedir ile birlikte göreve talip olduklarında Kayserispor’un yoğun bakımda yatan bir hasta durumunda olduğunu dile getiren Eskici, “Bu hastayı Dr. Erol Bedir, ekibi ve şehrin önde gelen dinamikleri sonuna kadar sahiplendi. Biz de yönetimi devraldık. Başkanımız çok ciddi çalışma yaptı. Takım bir şekilde dirildi. Teşhis de tedavi de doğru. Bizim en önemli önceliğimiz ve hedefimiz şu an için takımı ligde bırakmak. Kayserispor bu şehrin en büyük değeri. Bu emanete sahip çıkma adına elimizden geleni yapacağız.” dedi.
Rize maçını kazanamazsak bir anlamı olmaz
Son haftalarda yakalanan çıkışın anlam kazanabilmesi adına yarın akşam deplasmanda oynanacakları Çaykur Rizespor maçını kazanmaları gerektiğini söyleyen Basın Sözcüsü Eskici; Ardı ardına kazandığımız 3 maç var. Çok faydalı oldu tabi ki de. Ama ne olursa olsun sadece dikkat çekebildik. Bundan sonra kazanmaya devam edemezsek bir anlamı olmaz. Bir sonraki maç olan Çaykur Rizespor maçını kazanamazsak bir şeye yaramaz. Bu bilinçle inşallah oradan da 3 puanla ayrılacağız” şeklinde konuştu.
Gazetemize nezaket ziyareti
Hasan Ahmet Eskici, gazetemize de nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre Yazı İşleri Müdürümüz Bünyamin Gültekin ile görüştü. Kayserispor’un ilerleyen dönemde herkesin görmek istediği yerlere ulaşacağını belirten Eskici, bunun için yerel medyaya da büyük iş düştüğünü söyledi.
Gazetemiz Yazı İşleri Müdürümüz Bünyamin Gültekin ise Kayserispor’un yakaladığı ivmeyi sürdüreceğine inandığını belirterek, “Destek noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kayserispor Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici, Gözde Fm ve Anadolu Fm’de ortak yayınlanan ve Abdulkadir Paslıoğlu’nun sunduğu “Gündem Özel” programına katılarak takımla ilgili son gelişmeler hakkında bilgiler verdi.
Takım yoğun bakımdaydı
Başkan Dr. Erol Bedir ile birlikte göreve talip olduklarında Kayserispor’un yoğun bakımda yatan bir hasta durumunda olduğunu dile getiren Eskici, “Bu hastayı Dr. Erol Bedir, ekibi ve şehrin önde gelen dinamikleri sonuna kadar sahiplendi. Biz de yönetimi devraldık. Başkanımız çok ciddi çalışma yaptı. Takım bir şekilde dirildi. Teşhis de tedavi de doğru. Bizim en önemli önceliğimiz ve hedefimiz şu an için takımı ligde bırakmak. Kayserispor bu şehrin en büyük değeri. Bu emanete sahip çıkma adına elimizden geleni yapacağız.” dedi.
Rize maçını kazanamazsak bir anlamı olmaz
Son haftalarda yakalanan çıkışın anlam kazanabilmesi adına yarın akşam deplasmanda oynanacakları Çaykur Rizespor maçını kazanmaları gerektiğini söyleyen Basın Sözcüsü Eskici; Ardı ardına kazandığımız 3 maç var. Çok faydalı oldu tabi ki de. Ama ne olursa olsun sadece dikkat çekebildik. Bundan sonra kazanmaya devam edemezsek bir anlamı olmaz. Bir sonraki maç olan Çaykur Rizespor maçını kazanamazsak bir şeye yaramaz. Bu bilinçle inşallah oradan da 3 puanla ayrılacağız” şeklinde konuştu.
Gazetemize nezaket ziyareti
Hasan Ahmet Eskici, gazetemize de nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre Yazı İşleri Müdürümüz Bünyamin Gültekin ile görüştü. Kayserispor’un ilerleyen dönemde herkesin görmek istediği yerlere ulaşacağını belirten Eskici, bunun için yerel medyaya da büyük iş düştüğünü söyledi.
Gazetemiz Yazı İşleri Müdürümüz Bünyamin Gültekin ise Kayserispor’un yakaladığı ivmeyi sürdüreceğine inandığını belirterek, “Destek noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ