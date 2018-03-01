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Kayserispor Bursa yolcusu

Spor Toto Süper Lig’de yarın akşam deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, bugün yola koyulacak. Sarı-kırmızılılar zorlu maçtan 3 puanla dönerek ilk 5 iddiasını sürdürmek istiyor.

Kayserispor Bursa yolcusu
Geçen hafta sahasında Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ederek derin bir nefes alan Kayserispor, çıkışını sürdürmek için Bursa deplasmanından da galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Temsilcimiz, önemli karşılaşma öncesinde son antrenmanına dün akşam Kadir Has Kulüp Tesisleri’nde yaptı. Bugün Bursa’ya gidecek olan sarı-kırmızılılarda ameliyat olan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım dışında eksik bulunmuyor.
Mücadele yarın akşam 20.00’de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak.
Kayseri Gündem
 
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