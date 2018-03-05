Kayserispor çekirdekten futbolcu yetiştirecek

Valilik il binasında gerçekleştirilen protokole Vali Süleyman Kamçı’nın yanı sıra, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici katıldı.







Kayseri’de okullar arası futbol müsabakalarında potansiyeli keşfedilen sporcu öğrencileri teşvik etmek ve profesyonelleşmelerine katkı sağlamak; böylece sporu yaygınlaştırmak amacıyla ‘Sportif İşbirliği’ protokolünün imzalandığını belirten Vali Süleyman Kamçı, “Kayserispor, sporda ilimizin adını duyuran bir kulüp. Kayserispor umduğumuzu veriyor bize, inşallah Avrupa liglerine katılma şansını da elde edeceğiz. Zaten başlangıçta, ilk 4 takım arasında ilk üç sırayı almanız gerekir demiştik. Onlar da sağ olsun iyi gidiyorlar. Futbolda top yuvarlak demişler ama Kayserispor yöneticilerini ve teknik adamlarını kutluyorum, güzel gidiyorlar.







Sporu daha da yaygınlaştırmak, okullarımızda yarının futbolcusu olacak çocuklarımızı ortaya çıkarmak için bir protokol imzalayacağız. Zaten yapılan çalışmalara resmi bir kimlik kazandırmış olacağız. Bundan böyle yetenekli öğrencilerimizin sporla daha yakından ilgilenmesi için arkadaşlarımızı gerekli çalışmaları yapacaklar. Bu çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir ise, öncelikli hedefi Süper Lig’de kalıcı olmak ve Avrupa kupalarına katılmak olan Kayserispor’un, yalnızca 20-25 kişinin sahada futbol oynadığı bir spor kulübü olmadığını; bu tür sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldığını söyledi.







Başkan Bedir, “BU, Kayseri’nin tüm katmanlarının, tüm camiasının birleştiği, bütünleştiği ve ortak hedefe kilitlendiği bir organizasyondur. Bu manada şehrimiz bunu sahiplensin; Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Spor İl Müdürlüğümüzle, diğer belediyelerimiz ve STK’larla bütünleşip bu güzel müesseyi hep beraber bir yerlere getirmeye çalışalım diye uğraşıyoruz. Bu yaptığımız iş belki çok çok önemli değil ama şehrimizin kulübümüzü sahiplenmesi ve diğer sosyal sorumluluk projelerinin de içinde olduğunu anlaması bakımından önemli diye düşünüyorum. Emeği geçen il müdürlüklerine ve zat-ı alîlerinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.







Tören, yapılan protokole imzaların atılması ile son buldu.

İHA