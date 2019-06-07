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Kayserispor Chery’i istiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, Tjaronn Chery'i yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor.

Kayserispor Chery’i istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery’i yeniden kadrosuna katmak istiyor. 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor formasıyla 33 maçta 9 gol atan ve 4 asist yapan Chery'i bonservisi ile tranfser etmek isteyen sarı kırmızılı kulüp, görüşmelere başladı.

Çin ekibi Guizhou Hengfeng ile 6 ay daha sözleşmesi bulunan Chery ile prensip anlaşmasına varan İstikbal Mobilya Kayserispor, cüzzi bir rakam karşılığında bonservisiyle transfer etmek istiyor. Chery'nin menajerine Çin takımını ikna etmesini söylendi.

Çin ekibi Guizhou Hengfeng 31.12.2019 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Tjaronn Chery de, İstikbal Mobilya Kayserispor’da kalmak istiyor. Kayseri'de mutlu olan ve iyi bir sezon geçiren Chery, bonservis konusunun çözülmesini bekliyor.
 

İHA

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