Kayserispor çıkış peşinde

Ligde son iki haftada 5 puan kaybetmesine rağmen 5. Sıradaki yerini korumayı başaran Kayserispor’da rakiplerinin yaşadığı puan kaybını iyi değerlendirememenin üzüntüsü yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar ilk 5 için amansız bir mücadelenin sürdüğü ligde, özellikle kendi evinde oynayacağı maçlarda puan kaybı yaşamak istemiyor.

Antalyaspor mağlubiyetinin ardından 1 günlük izin yapan Kayserispor, cumartesi günü evinde yapacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

Haber: M. Furkan Şahin





