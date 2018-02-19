Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor çıkış peşinde

Spor Toto Süper Lig’de son iki haftada 5 puan kaybederek morali bozulan Kayserispor 23. haftadaki Kasımpaşa maçını kazanarak yeniden çıkış arayacak.

Kayserispor çıkış peşinde

Ligde son iki haftada 5 puan kaybetmesine rağmen 5. Sıradaki yerini korumayı başaran Kayserispor’da rakiplerinin yaşadığı puan kaybını iyi değerlendirememenin üzüntüsü yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar ilk 5 için amansız bir mücadelenin sürdüğü ligde, özellikle kendi evinde oynayacağı maçlarda puan kaybı yaşamak istemiyor.
Antalyaspor mağlubiyetinin ardından 1 günlük izin yapan Kayserispor, cumartesi günü evinde yapacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.
Haber: M. Furkan Şahin
 
 
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayserisporMaç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.