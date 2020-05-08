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Kayserispor Covid-19 test sonucu çıktı

Hes Kablo Kayserispor'da korona virüs test sonuçları belli oldu.

Kayserispor Covid-19 test sonucu çıktı
Haziran'da kaldığı yerden devam edecek Süper Lig için hazırlıklarına başlayacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Covid-19 test sonuçları belli oldu. Çarşamba günü ikinci kez korona virüs testinden geçen sarı kırmızılı teknik heyet ve futbolcuların test sonuçları çıktı. Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize yapılan Covid-19 testinin sonuçları belli oldu. Gerçekleştirilen test sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
Hes Kablo Kayserispor'da bu test sonuçları neticesinde antrenmanlara tedbirli olarak start verilecek. 

İHA

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