Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Hes Kablo Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunu 32 puanla 17. sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Gerek sezon başında gerekse devre arasında sarı kırmızılı takıma kazandırılan futbolcuların sözleşmesi sezon sonu itibariyle bitti.

Kayserispor'da sözleşmesi biten oyuncular şu şekilde;
Alpay Çelebi, Aymen Abdennour, Brice Dja Djedje, Cristian Sapunaru, Digeo Angelo, Emre Taşdemir, Enver Cenk Şahin, Hakan Arıkan, Muris Mesanovic, Silviu Lung, Paul Georges Ntep, Ramazan Emirhan Civelek.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.