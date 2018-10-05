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Kayserispor'da 5 Sakat Var Kana Biyik Rizespor Maçında Yok

Kayserispor'da eksik sayısı bir türlü azalmıyor. Şamil'in cezası bittiğine sevinirken şimdi de Kana Biyik sakatlandı ve yarınki maçta kadroda olamayacak. Sakat futbolcuların sayısının çok olmasından ötürü son derece sıkıntılı bir seçim gerçekleştiren Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yine 5 futbolcusundan faydalanamayacak. 

Kayserispor'da 5 Sakat Var Kana Biyik Rizespor Maçında Yok

Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında 3 maç ceza alan ve cezası bu hafta itibariyle sona eren Şamil Çinaz'ın bugün oynayacağı maçta eksik sayısı 4'e iniyor diye beklerken Jean Armel Kana Biyik'in oynayamayacak haberinin gelmesi üzerine yeniden 5'e yükseldi. Diz önü ağrısı bulunan ve tedavisi süren Kana Biyik, son taktik idmanına katılmadı ve salon çalışması gerçekleştirdi. Kayserispor'da yarın Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç ve Jean Armel Kana Biyik sakatlıklarından ötürü forma giyemeyecek. 

Kayserispor Teknik Direktörü Sağlam, Kana Biyik'in yerine Levent Gülen'e stoper mevkiinde forma verecek. Konyaspor maçında Sapunaru oynamadığı için forma giyen Levent Gülen, yarınki maçta sol beke değil sağ beke yakın stoper olarak oynayacak. Sol beke yakın kanatta Sapunaru oynayacak ve Atila Turan'ın olası hatalarına karşı tetikte duracak. 
 

İHA

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