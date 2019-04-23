Kayserispor'da, Alanyaspor maçı hazırları başladı

3-1'lik Galatasaray mağlubiyetinin ardından önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimindeki oyuncular, kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Karaman, antrenman boyunca oyuncularını sık sık uyardı.



"İnşallah iyi bir maç olur"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, öncelikli hedeflerinin 38 puana ulaşmak olduğunu ifade ederek, iyi bir takıma karşı oynayacaklarını söyledi. Karaman, “Oynadığımız maçı geride bıraktık. Geçmişe dönük negatiflerle değil de önümüzde neler yapabiliriz önemli. Kalan maçların ilki Alanyaspor. Alanyaspor dün Fenerbahçe maçında çok iyi bir futbol ortaya koydu, haklı bir galibiyet aldı. Ciddi bir rakibimiz var. Aynı zamanda hem Sergen Hoca hem ben birbirimizi ve iki takımı tanıyan teknik adamlar. Benim de Alanyaspor’da çalıştığım, Sergen Hoca’nın da burada çalıştığı dönemde hem oyuncuları hem de belli felsefeleri bilen kişileriz. İnşallah iyi bir maç olur. Daha önce ‘Önce plakayı yazdıralım’ diyorduk. 36’da kaldık. Özellikle bunu söylerken ligin son 5-4 hafta kala 38 hedefimizdi. İç sahada oynayacağız, eksiklerimiz olabilir, çok eksiğimiz var. Zaten hep böyle devam etti sakat, cezalı. Ama oyuncu arkadaşlarımız inanılmaz mücadele ettiler. Şehri temsil etme yolunda bir karakter ortaya koydular. 10 kişi oynamalarına rağmen her türlü mücadeleyi maçlarda gösterdik. Şimdi iç sahada oynayacağımız güzel bir maç olacak. Alanyaspor’da futbol oynayan, iyi bir takım. Sergen Hoca’da çok başarılı. Taraftarlarımızı şölene davet ediyoruz. İki takımı gelip seyretsinler. Ondan sonraki maçlarımız da bizim açımızdan iyi bir fikstür. Bu fikstürü hem taraftarımızla hem şehrimizle değerlendirmek zorundayız. Şehrin büyüklerinin de farklı desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.



İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması 28 Nisan saat: 16:00'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma öncesi İstikbal Mobilya Kayserispor topladığı 36 puanla 12. sırada yer alırken Aytemiz Alanyaspor ise 41 puanla puan cetvelinde 5. sırada yer alıyor.



