Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor da galibiyet hasreti

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon galibiyete hasret kaldı.

Kayserispor da galibiyet hasreti

Süper Lig'de 11 müsabakaya çıkan Hes Kablo Kayserispor, sadece 2 kez kazanabildi. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, ligin 4.haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yenen sarı kırmızılı ekip, sonrasında oynadığı 7 maçta da galibiyet alamadı. Son 7 maçında 3 galibiyet 4 beraberlik alan Hes Kablo Kayserispor, iç sahada oynadığı son 5 maçını da kazanamadı.

Sarı Kırmızılılar, 11 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik elde ederken 5 kez de yenildi. Hes Kablo Kayserispor, bu sezon 5 maçta rakiplerine gol atma başarısı gösteremezken oynadığı 11 maçta ise 6 gol atıp 12 gol yedi. 

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.