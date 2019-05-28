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Kayserispor'da genel kurul kararı

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetimi genel kurul kararı aldı.

Kayserispor'da genel kurul kararı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 futbol sezonunu 41 puanla 10. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, olağanüstü genel kurul kararı aldı. İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir tarafından yönetime sunulan ve kabul edilen olağanüstü genel kurul teklifi, 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ise genel kurul 22 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Genel kurulda yeni başkan ve yönetim kurulu seçilecek. Sarı-kırmızılı kulüpte 2,5 sezondur başkanlık görevini yürüten Erol Bedir'in yeniden aday olacağı öğrenildi.
 

İHA

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