Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor'da ilk gol Umut Bulut'tan

Deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelen İstikbal Mobilya Kayserispor'da 2019-2020 sezonunda ilk golünü kaptan Umut Bulut attı.

Kayserispor'da ilk gol Umut Bulut'tan

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, dün deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak 1 puanla haftayı kapattı. Ligin 1.haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar yeni sezonda ilk golünü tecrübeli golcü oyuncu Umut Bulut kaydetti. 90+3.dakikada sol kanattan Bilal Başacıkoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde iyi bir kafa vuruşu yapan Umut Bulut, hem İstikbal Mobilya Kayserispor'un hem de kendisinin yeni sezonda ilk golünü atan isim olarak kayıtlara geçti.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporUmut Bulut
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.