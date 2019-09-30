Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor'da kadro dışı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar kadro dışı bırakıldı.

Kayserispor'da kadro dışı

Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyet alamayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da 1 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Son olarak deplasmanda Konyaspor'a son dakika golü ile yenilen sarı kırmızılı takımda Hasan Hüseyin Acar kadro dışı kaldı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman tarafından Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmeyen Hasan Hüseyin Acar'ın, kendisini iyi hissetmesine rağmen maç kadrosuna dahil edilmemesine tepki gösterip tartıştığı, bunun için de kadro dışı bırakıldığı ifade ediliyor.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporHasan Hüseyin Acar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.