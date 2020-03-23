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Kayserispor'da koronavirüs tatili uzadı

Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüs tatili uzadı.

Kayserispor'da koronavirüs tatili uzadı

Koronavirüsünden ötürü Süper Lig'e ara verilmesinin ardından antrenman programı iptal edilen Hes Kablo Kayserispor'da ikinci kez program iptal edildi. 24 Mart'a kadar tatile giren sarı kırmızılı takım yarın idmanlara başlamayacak.
Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Koronavirüsünden ötürü, antrenmanlara 24 Mart'a kadar ara vermiştik. Teknik heyet ve futbolcularımıza da, yurt dışına çıkmama kaydıyla izin vermiştik. Gelinen noktada bu süreyi uzatmaya karar verdik. Yarın takımımız bir araya gelmeyecek. Büyük olasılıkla hafta sonuna kadar da bu izin devam eder" açıklaması yaptı.

Sarı Kırmızılı kulüp, TFF'den gelecek haberlere göre yeni bir antrenman programı çıkaracak.
 

İHA

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