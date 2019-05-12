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Kayserispor'da Lopes kararı

Sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Tiago Lopes kadroya alındı.

Kayserispor'da Lopes kararı

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak solan İstikbal Mobilya Kayserispor'da kadro belli oldu. Teknik direktör Hikmet Karaman, sakatlığı bulunan sağ bek futbolcusu Tiago Lopes'e forma verecek.
Trabzonspor maçında ayağına aldığı darbe sonrasında sakatlanan ve hafta boyunca tedavisi yapılan, Kasımpaşa maçında da oynamasının zor olduğu öğrenilen Tiago Lopes ile ilgili bugün kulüp doktoru ve Tiago Lopes ile görüşen teknik direktör Hikmet Karaman, kararını verdi. Lopes, bugünkü maçta sağbek mevkinde görev yapacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un bugün saat 16.00'da başlayacak müsabakaya Lung, Tiago Lopes, Jean Armel Kana Biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Köse, Deniz Türüç, Chery, Silvestre Varela, Artem Kravets 11'i ile başlaması bekleniyor.
 

İHA

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