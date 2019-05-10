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Kayserispor'da Mensah seferberliği

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Bernard Mensah için seferberlik ilan edildi.

Kayserispor'da Mensah seferberliği

Spor Toto Süper Lig'in 31 haftalık bölümünü 37 puanla noktalandıran İstikbal Mobilya Kayserispor'da Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın oynayacak duruma gelmesi için seferberlik ilan edildi. Kasımpaşa, Akhisarspor ve B.B.Erzurumspor müsabakalarında bu oyuncudan yararlanmak isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik direktörü Hikmet Karaman, sık sık kulüp doktoru ile görüşerek Mensah'ın durumunu rapor alıyor. Pazar günü Kayseri'de oynanacak Kasımpaşa maçında Mensah'ı kullanmak isteyen Karaman, bu futbolcu ile yakından ilgileniyor.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Mensah'ın maç kadrosuna alınıp alınmayacağı Pazar günü netlik kazanacak. Mensah, Kayseri'de oynanan Beşiktaş maçında sakatlanmış sonrasında ameliyat olmuştu.
 

İHA

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