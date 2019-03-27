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Kayserispor'da Milliler dönüyor

İstikbal Mobilya Kayserispor’da milli takıma giden oyuncular Cuma günü takıma katılacak.

Kayserispor'da Milliler dönüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da lige verilen milli ara nedeniyle milli takıma giden oyuncular, Cuma günü Kayseri’ye gelerek takımla birlikte çalışmalarına başlayacak.
A Milli takımımıza giden Deniz Türüç, Romanya Milli takımına giden Cristian Sapunaru, Ukrayna Milli takımına giden Artem Kravets ve Gana Milli takımına giden Asamaoh Gyan milli takımdaki görevlerini tamamladılar ve 2-3 günlük izin ardından yeniden çalışmalara başlayacaklar. Ülkelerinin milli takımlarında başarılı ile forma giyen 4 oyuncu gösterdikleri performanslar ile dikkat çektiler.
Cuma günü Kayseri’de olacak olan oyuncular takıma katılarak Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
 

İHA

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