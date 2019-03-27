Kayserispor'da Milliler dönüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da lige verilen milli ara nedeniyle milli takıma giden oyuncular, Cuma günü Kayseri’ye gelerek takımla birlikte çalışmalarına başlayacak.

A Milli takımımıza giden Deniz Türüç, Romanya Milli takımına giden Cristian Sapunaru, Ukrayna Milli takımına giden Artem Kravets ve Gana Milli takımına giden Asamaoh Gyan milli takımdaki görevlerini tamamladılar ve 2-3 günlük izin ardından yeniden çalışmalara başlayacaklar. Ülkelerinin milli takımlarında başarılı ile forma giyen 4 oyuncu gösterdikleri performanslar ile dikkat çektiler.

Cuma günü Kayseri’de olacak olan oyuncular takıma katılarak Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

