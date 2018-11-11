Kayserispor'da Moraller Bozuk

Sivasspor galibiyeti sonrasında Ankaragücü'den 3 gol yiyen, dün akşam da Galatasaray'dan 3 gol yiyerek mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, son derece üzgün olduklarını ifade ederek taraftardan özür diledi.

Maç sonrasında Kuzey Kale arkası tribününde bulunan taraftarların çağrısı ile tribünlere giden teknik direktör Ertuğrul Sağlam, takım kaptanı Umut Bulut, kaleci Muammer ve bazı futbolcular, üzüntülerini dile getirdi. Taraftarın "Forma için oynayın. Arma için oynayın. Bizi üzmeyin" diye sitem dolu sözleri üzerine teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Sizi üzüyoruz. Bunun farkındayız. Biz de çok üzgünüz. Daha iyi noktaya gelmek için mücadele ediyoruz. Umutsuzluğa düşmeyin, merak etmeyin. Bu takım toparlanacak ve ayağa kalkacak. Desteğinizi esirgemeyin bizlerden. Sizleri mutlu edeceğiz. Söz veriyorum" dedi.

Bunun üzerine Kayserispor taraftarları, teknik direktör Sağlam ve futbolcuları alkışlayarak soyunma odasına gönderdi.

