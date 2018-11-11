Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor'da Moraller Bozuk

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan ve farklı mağlup olan Kayserispor'da moraller bozuk sinirler gergin.

Kayserispor'da Moraller Bozuk

Sivasspor galibiyeti sonrasında Ankaragücü'den 3 gol yiyen, dün akşam da Galatasaray'dan 3 gol yiyerek mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, son derece üzgün olduklarını ifade ederek taraftardan özür diledi.
Maç sonrasında Kuzey Kale arkası tribününde bulunan taraftarların çağrısı ile tribünlere giden teknik direktör Ertuğrul Sağlam, takım kaptanı Umut Bulut, kaleci Muammer ve bazı futbolcular, üzüntülerini dile getirdi. Taraftarın "Forma için oynayın. Arma için oynayın. Bizi üzmeyin" diye sitem dolu sözleri üzerine teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Sizi üzüyoruz. Bunun farkındayız. Biz de çok üzgünüz. Daha iyi noktaya gelmek için mücadele ediyoruz. Umutsuzluğa düşmeyin, merak etmeyin. Bu takım toparlanacak ve ayağa kalkacak. Desteğinizi esirgemeyin bizlerden. Sizleri mutlu edeceğiz. Söz veriyorum" dedi.
Bunun üzerine Kayserispor taraftarları, teknik direktör Sağlam ve futbolcuları alkışlayarak soyunma odasına gönderdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporMoraller BozukGalatasaray
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.