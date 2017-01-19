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Kayserispor'da Olağanüstü Genel Kurul ertelendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bugün yapılacak olan olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Kayserispor'da Olağanüstü Genel Kurul ertelendi
Kadir Has Spor Kompleksi Erciyes Salonu'nda yapılacak olan Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Burada açıklama yapan Kulüp Müdürü Hasan Hüseyin Abız, "Bugünkü olağanüstü genel kurulumuz önümüzdeki haftaya ertelenmiş bulunuyor. Katılım olmadığından dolayı önümüzdeki hafta Perşembe günü aynı yer ve saatte yapacağız. Buradan bütün genel kurul üyelerimize duyuruyoruz." diye konuştu.
Ertelenen olağanüstü genel kurul 26 Ocak Perşembe günü saat 11:00'de Kadir Has Spor Kompleksi Erciyes Salonu'nda yapılacak.
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