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Kayserispor'da Prosenecki gitti, Lung kaldı

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kaleci Silviu Lung ile anlaşma sağladıklarını, Teknik Direktör Robert Prosinecki ile de yolları ayırdıklarını duyurdu.

Kayserispor'da Prosenecki gitti, Lung kaldı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin yeni sezonda takımın başında olmayacağını, kaleci Lung ile yeniden anlaştıklarını açıkladı. Gözbaşı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde. Kayserispor'umuzda. Bu arada çok değerli hocamız Prosinecki ile anlaşma süremiz doldu. Kendisini duruşuyla, özverisiyle hiçbir zaman unutmayacağız. Belki bir gün yine yollarımız kesişir."

İHA

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