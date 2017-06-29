KAYSERiSPOR'DA SABRİ BEKLENTİSİ

Sarı-kırmızılı kulübün Karpuzatan bölgesindeki kulüp tesislerinde 2017-2018 sezonun ilk antrenmanını takip eden Bedir, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezonunun Kayserispor'a ve Türk futboluna hayırlı olması temennisinde bulundu.



Sezonu en erken açan takımlardan birinin Kayserispor olduğunu belirten Bedir, "Lig bitti 20-25 günlük ara göz açıp kapayıncaya kadar bitti. Biraz rahat edeceğiz diye düşünürken transfer furyası başladı. Takıma takviye konusu gündeme geldi onunla uğraştık. Bugün hocamıza aşağı yukarı yüzde 70-80 tamam diyebileceğiz ama eksiklerimiz olan bir takımı vermiş oluyoruz." dedi.



Teknik direktör Marius Sumudica ile antrenman öncesinde 3 saate yakın bir toplantı yaptıklarını ve bir çok konuda değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Bedir, şöyle devam etti:



"Hocamıza burada amaçlarımızı, hedeflerimizi Kayserispor olarak Kayseri isminin nerelerde olması konusunda düşüncelerimizi aktardık. O da bu hedefe varabilmek için yapılması gerekenleri bizle paylaştı. Takıma yapacağımız takviyeler konusunda her hangi bir sıkıntımız, sorunumuz yok. Şu ana kadar 9 oyuncu transfer ettik, 5'i yabancı 4'ü yerli. Sanıyorum Süper Lig ekipleri arasında en hızlı davranan takım biz olduk."



Yeni transferler yolda

Önümüzdeki süreçte de hocayla görüşmeleri neticesinde takıma takviye yapmaya devam edeceklerini anlatan Bedir, "Şu anda stoper bölgesine bir veya iki oyuncu transferi yapmayı düşünüyoruz. Çalışmalar o yönde devam ediyor. Belki 2 gün sonra açıklarız. Bir tane defansif orta saha almayı düşünüyoruz. Bir de forvet hattına bir takviye yapmayı planlıyoruz. Çok acele etmiyoruz. Hoca da zaten kalan transferler konusunda acele etmemizi istiyor." şeklinde konuştu.



"Sabri Kayserispor'da oynarsa mutluluk duyarız"

Bir gazetecinin Sabri Sarıoğlu transferini sorması üzerine Bedir, şu ana kadar 30-40 futbolcuyla görüştüklerini, bunlardan 9'unu takıma kattıklarını, Sabri'nin de bu futbolculardan biri olduğunu söyledi.



Sabri'nin Kayserispor forması giymesinden mutlu olacaklarını vurgulayan Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Eğer şartlarımız uyarsa Sabri gelirse, oynarsa mutlu oluruz. Oynamazsa da oynayacağı takımda kendisine başarılar dileriz. Ben bu tip transferlerin takımın önüne geçmesi noktasında da çok da huzurlu değilim. Her futbolculu gelebilir gidebilir, ayrılabilir Sabri de yetenekli bir oyuncu, popüler, büyük takımda oynamış bir futbolcu. Kayserispor'da oynarsa mutluluk duyarız. En son Sabri'nin menajeri ile asbaşkanımızın görüştüğüne göre yarın itibariyle Sabri'nin Kayseri'ye gelmesini bekliyoruz. Ama şu ana kadar en son durum ne oldu bir bilgim yok. Biz hocamızla takımımızla 24 futbolcumuzla uğraşıyoruz, Sabri'de gelir 25'inci olursa mutlu oluruz."



Kaleci Ali Ahamada ile yollar ayrılıyor

Yeni sezon öncesi Rumen kaleci Silviu Lung ile anlaştıklarını dile getiren Bedir, "Romanya Milli Takımı'nın 2-3 kalecisinden birini transfer ettik. Kaleciler diğer futbolcular gibi değil sahaya çıkan iki kaleciden birinin Türk olması gerekiyor. Dolayısıyla Kayserispor'un iki yabancı kaleciyle devam etme durumu yok. Durum böyle olunca da Kayserispor'a hizmet etmiş Ali Ahamada ile yolları ayırma noktasında bir karar verdik." ifadelerini kullandı.

AA