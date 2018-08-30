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Kayserispor'da sakatlık şoku

Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında 5 puan toplayarak kalesinde gol dahi görmeyen ve bu hafta deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Kayserispor'da sakatlık şoku yaşanıyor.

Kayserispor'da sakatlık şoku

Bursaspor maçında sol baldırında esneme olan ve tedbir amaçlı Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynatılmayan sol bek futbolcusu Sakıb Aytaç, Fenerbahçe maçı hazırlıklarında büyük bir şanssızlık yaşadı. Antrenmanda sakatlanan ve MR'ı çekilen Sakıb Aytaç'a kötü haber geldi. Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Sakıb Aytaç'ın sol çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Tedavisine başlandı. Yaklaşık 4 ay formasından uzak kalacak. Kendisine geçmiş olsun diliyorum" dedi. 
Sakıb Aytaç, bu sezon Kayserispor forması ile Antalyaspor ve Bursaspor maçlarında forma giymişti. Tecrübeli futbolcunun ligin ilk yarısını noktalandırdığı ifade ediliyor. 

İHA

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