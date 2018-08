Kayserispor'da satılan kombine sayısı 6500 oldu

Kayserispor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"2018-2019 futbol sezonu bu hafta sonu başlayacak olup, Kayserisporumuzda, 13.08.2018 Pazartesi günü saat 21.45'te Kadir Has stadında Antalyaspor 'u konuk edecektir.

Sezonun ilk maçına 3-4 gün kalmışken bazı konularda taraftarlarımızı bilgilendirmek, uzun ve çok zorlu geçecek sezonda, başarı için yönetim-şehir ve taraftarlarımız olarak neler yapmamız gerektiği konusundaki tespitlerimizi de paylaşmak istedik.

Şöyle ki;

1- Takımımızın ekonomik durumu herkesin malumudur. Bu konuda her takımın yaptığı "sponsor arayışı" Kayserisporumuz tarafından da haftalarca sürdürülmüş, başkan yardımcımız Berna Gözbaşı İlter başkanlığındaki komisyon tabir-i caizse çalmadık kapı bırakmamıştır. İSTİKBAL, BEKAŞ ve ŞEKER FABRİKASI ile anlaşmalar yapılmıştır.

Bu sponsor ve reklam anlaşmaları yapılırken kulübümüze ödenecek bedellerde, piyasa şartlarının tam tersine ilgili kuruluşların fedakarlıklarıyla geçtiğimiz yıllardan daha iyi konuma getirilmiştir. Alınan ve formalara konan reklam yer ve büyüklüğü ise TFF'nin koyduğu kurallar çerçevesinde ve yine belirlenen alanın büyüklüğü ile tam uyumludur. Belirlenen ve mevzuata uygun olan yere konacak yazıdaki harf sayısına göre yazılar büyük veya küçük olabilmektedir. Bu konu tamamen mevzuat dahilinde ve sponsorun takdirindedir, kaldı ki göze hoş gelmeyen bir görüntü olur ise sponsorlarımızla görüşülerek düzeltilebilir. Bu vesileyle adı geçen sponsorlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, diğer sponsorlarımız veya yeni destekçilerimize de her türlü kolaylığı göstereceğimizi belirtiyoruz.

2- Halen kullandığımız formalar, NİKE firması tarafından üretilmektedir ve katalog ürünlerdir. Özel tasarım yaptırabilmek için ise yıllık 700.000 TL olan forma bedelimizin 3.500.000 TL'ye yükselmesi gerekmektedir. Macron vb. firmalarla da özel tasarım için görüşmelerimiz devam etmekte olup, sezon başındaki cevapları bu sezon için ürün yetiştiremeyecekleri ve bu tip siparişlerin devre aralarında yapılması gerektiği yönündedir. Önümüzdeki sezon için çalışma ve hazırlıklarımız sürmekte olup, kulübümüzün 2 yıllık sürede nereden nereye geldiğini düşündüğümüzde bu gibi detay konularla ilgilenen taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu konunun sevindirici tarafı ise, uçurumdan düşerken kucakladığımız Kayserisporumuzun güncel problemi olarak forma markasını, sponsor harflerinin büyüklüğünü tartışıyor isek, dev gibi sıkıntıları yönetim-şehir ve taraftar olarak hep birlikte olmamızdır.

4- Kombine ve loca satışlarımızda devam etmektedir. Bugün itibariyle satılan kombine sayımız; 6500 olup, geçtiğimiz yıl bugünkü sayı 6100 idi. Beklentimiz 1 ay içinde bu sayının 2 katına çıkmasıdır. Toplam 50 adet locamızdan satışı yapılmayan loca sayımız ise sadece 4 'tür. Gerek kombine, gerek loca satışlarımız, gerekse maçlardaki biletle girişlerin bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha yukarılarda olacağına inanıyoruz. Taraftar artışımız bakımından geçtiğimiz yıl ilk yarıda rekor kırmış, yıl sonu itibariyle artış oranında süper ligde 3.sırayı almıştık. Bu yıl taraftarımızın ilgisiyle daha da üst sıraları hedeflemekteyiz.

5- Takımımız geçtiğimiz sezon 44 puanla ve rahat bir durumda ligi tamamlamış ancak, ikinci yarı performansımız başta yönetim olarak bizleri ve taraftarlarımızı memnun etmemiştir.

Geçtiğimiz yıl sözleşmeli oyuncumuz olup, takımda sıkça yer alan 15-16 oyuncu kadroda tutulmuş kadroya giremeyen veya performansı beğenilmeyen 7-8 oyuncu ile yollar ayrılmış, buna ilaveten 1 oyuncumuz da biz istememize rağmen kendisine gelen teklif üzerine sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanarak takımımızdan ayrılmıştır. Gidenlerin yerine en az onlar kadar kaliteli ve takımda direkt oynayabilecek 6 oyuncu takviyesi yapılmış ve kiralık gitmiş olan yetenekli gençlerimizin de takımımıza dönmesiyle güçlü bir kadro oluşturulmuştur. Ertuğrul Sağlam gibi bir markaya emanet edilen Kayserisporumuzdan bu sezon beklentiler çok daha üst düzeyde olup büyük taraftarımızın da desteği ile bunu başaracağımıza inanmaktayız.

6- Pazartesi günü Antalyaspor'la kendi evimizde oynayacağımız müsabakayla başlayacak olan 2018-19 sezonunun Kayserisporumuz ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerken "Başka Kayseri yok, Başka Kayserispor yok," diyerek hemşerilerimizi ve büyük taraftarımızı yeniden ciddi bir mücadeleye davet ediyoruz.

Bu takım, Kayseri'de veya Kayseri dışında yaşayan, bu renk ve armalara gönül veren herkesin ortak değeridir. Fahri olarak görev yapan bizler dahil, gelmiş -geçmiş tüm yöneticiler geçici, KAYSERİSPOR ilelebet kalıcıdır. Kayserispor kimsenin ama hiç kimsenin tapulu malı değildir."