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Kayserispor'da siftah hesabı

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, deplasmanda Konyaspor'u mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetlerini alacaklarını söyledi.

Kayserispor'da siftah hesabı

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor, ilk 5 haftada elde edemediği galibiyete deplasmanda erişmek istiyor. İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, kötü gidişe deplasmanda dur diyeceklerini söyledi. Sarı Kırmızılı takımın tecrübeli yöneticisi, güçlü bir kadroyla sahip olmalarına rağmen lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade etti.

İHA muhabirine açıklama yapan Orhan Taşçı, "Güçlü bir kadromuz var. Bulunduğumuz noktayı haketmediğimizi düşünüyorum. İlk 5 haftada istediğimiz sonuçları alamadık. Önümüzdeki iki hafta Konyaspor ve Göztepe ile peşpeşe deplasmanda oynayacağız. Bu iki müsabakada arzu ettiğimiz oyunu oynayarak istediğimiz sonuçları elde edeceğimizi düşünüyorum. Galibiyet hasretine Konya deplasmanında nokta koyacağımıza inanıyoruz ve tüm hesaplarımız da galibiyet üzerine" açıklamasında bulundu.
 

İHA

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