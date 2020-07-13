Kayserispor'da Yasir subaşı kadroda yok

Süper Lig'in 32.hafta maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Yasir Subaşı, maç kadrosundan çıkarıldı. Bugün Kadir Has Stadı'nda oynayacakları müsabaka öncesinde son çalışmasını bugün sabah gerçekleştiren sarı kırmızılı takımda sol kanat oyuncusu Yasir Subaşı'nın forma giyemeyeceği kesinleşti.

Çaykur Rizespor ile oynanan maçta ayağına darbe alan ve sonrasında sol ayak bileğinde ödem oluşan Yasir Subaşı, ağrılarından ötürü Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldı.

