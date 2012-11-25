Kayserispor dağıldı!

Deplasmanda maça iyi giren Kayserispor özellikle ileri uçtaki silahları Cleiton ve Bobo ikilisiyle etkili ataklar geliştirdi. Ancak 20. dakikadan sonra oyunda üstünlüğü eline alan Sivasspor, aradığı golü de çabuk buldu. 22. dakikada şık hareketlerle ceza sahasına kadar sokulan Grosicki, çizgi üzerinde düzgün bir vuruşla Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.



Golden sonra da vites düşürmeyen Yiğidolar, Kayserispor şoku atlatamadan 2. golü de buldu. Uğur Kavuk'un 'al da at' dediği pası geri çevirmeyen Erman Kılıç, boş kaleye toptu gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. İlerleyen dakikalarda özellikle Grosicki'nin etkili futboluyla oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Sivasspor'da sahne sırası Eneramo'ya geldi. Dakikalar 38'i gösterirken, kaleci Ertuğrul'un bacakları arasından topu ağlara gönderen Eneramo, ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.



İkinci yarıya da fırtına gibi gibi başlayan Sivasspor'da gol sağanağı dinecek gibi değildi. 48. dakikada Sivasspor'un yıldız isimlerinden Aatıf Chahechouhe, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı 4. kez avlayarak skoru 4-0'a getirdi.



Golden sonra da farkı açma fırsatları yakalayan Sivasspor özellikle Grosicki'nin yarartığı pozisyonları gole çeviremeyince belki de tarihi fark kaçmış oldu.



Kayserispor'da gecenin başarılı isimlerinden Bobo, 73. dakikada dar açıdan golünü attı ve farkı 3'e indirdi. Konuk ekipte 90'da Cleyton'un ortasında top direkt kaleye giderek ağlarla buluşsa da bu gol sadece skoru belirledi: 4-2.



Bu sonuçla Sivasspor 19 puana yükselirken Kayserispor 14 puanda kaldı.