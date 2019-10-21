“Kayserispor daha iyi yerlere gelecek”

Basın toplantısına katılan İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcüman da Kayserispor hakkında açıklamalarda bulundu. Elcüman, şehrin takıma sahip çıktığında kulübün daha iyi yerlere geleceğini belirterek; "Bildiğiniz üzere Başkan Erol Bedir'in istifasından sonra yönetim kurulunu topladık. Yönetim kurulu devam etme kararı aldı. Biraz da arkamızda belediye olsun, şehir olsun mantığıyla beni görevlendirdiler. Bayrağı aldık, çok hızlı çalışmaya başladık. Teknik direktör problemimiz vardı, yerli ve yabancı hocalarla görüştük. Samet hoca şehrimizi biliyor, tanıyor, onunla anlaştık. Sağ olsun o da bize anlayış gösterdi, şartlarımızı kabul etti. İkinci problem de maddi problem. Maddi problemlerle ilgili çalışmalarımız son gaz devam ediyor. Futbolcularımıza bir miktar ödeme yaptık, bugün prim ödemelerimizi de yapıyor arkadaşlarımız. Takım bir havaya girdi. Oyuncular maddi olarak bir şey kazanmak için maç kazanmaları gerektiğini, maç kazandıkça şehrin desteğinin artacağını ve kendilerini ispat edeceklerinin farkındalar. Kasımpaşa maçına da o havada çıkmışlardı. Maçtan sonra soyunma odasına indiğimde farklı yenilmiş gibi moralleri bozuktu çocukların. Dedim ki; 'Bu mücadeleyi sürdürdüğünüz müddetçe bu iş olacak' dedim. İnanın Kayserispor'un çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Ama birlik ve beraberlik zamanı. Bu şehir, bu takıma sahip çıkarsa bu iş olur" diye konuştu.



Forma satışından gelen ücretlerin bir kısmının kasaya girdiğini belirten Elcüman; "Şuanda onu toplamakla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 8 milyon TL'ye yakın bir vaat vardı o gecede. Ama şuanda 1.7, 1.8 milyon TL civarındayız. Toplamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Forma isteyenlere veriyoruz, istemeyenlere vermiyoruz" ifadelerini kullandı. Antrenmana çıkmayan sporcuların sakatlıklarından dolayı çıkmadığının altını çizen Elcüman; "Antrenmana çıkmayan arkadaşlarımızın tamamı sakat. Bir tek Djedje ile ilgili bir sıkıntımız var. Antrenmana katılmadı, ülkesinden geç geldi, tutanakları tutuldu. Şuanda çıkmayan oyuncuların hepsi sakattı" şeklinde konuştu. Şehir içi ve dışından sponsor aradıklarını kaydeden Hamdi Elcüman; "Maddi problemler için sponsorlarla uğraşıyoruz. Sadece Kayseri'deki firmalarla değil şehir dışından da şuanda sponsor arıyoruz. Ziraat Bankasıyla yapılmış anlaşmamız var. Kredi anlaşmamız için sponsorluklar bulmamız gerekiyor. Gece, gündüz takıma nasıl kaynak sağlarız onun derdindeyiz. Kayserispor'un borcu net şudur diye bir şey söyleyemiyorum. Çünkü geçmiş yıllardan devam eden davalar var. Futbolcu alacakları ile ilgili davalar geliyor. Erol Bey 150-160 milyon TL civarında bir borç olduğunu söyledi. Zaten kredi anlaşması 85 milyon liralık, Ziraat Bankasıyla anlaşmamız 4 senelik. Sürprizler hariç eski başkanımızın açıkladığı borç civarında şuan" ifadelerini kullandı. Devre arası için transfer yasağının gündemde olup olmadığına da değinen Elcüman; "Geçmişten devam eden bir davamız var. O davanın sonucu aleyhimize gelebilir gibi gözüküyor. Ama bu ay mı gelir, 3-4 ay sonra mı gelir. Transfer yasağı parayı ödemezsek var. Şehir sahip çıkacak ki Allah neler verir. Hele o gün bir gelsin. Bu tehlike sadece bizim için değil bütün takımlar için geçerli" ifadelerini kullandı.



"Gönlümüz herkese açık"

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcüman konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu şehirde doğdum, büyüdüm, ekmeğini yiyorum. Varsam, bu şehir için varım Bu şehre borcumu ödemek için vazife aldım. Şehre borcunu ödemek isteyen, gerçekten bu işi doğru düzgün yapacak herkesle çalışmaya hazırız. 1 gram ne tereddüt eder, şüphe duyarım. Herkesle diyaloğa açığız."

