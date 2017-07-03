Kayserispor'dan açıklama

Kulübün internet sitesinde ankete dair yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kayserisporumuzu daha ileri götürme adına yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz. Sportif anlamda yaptığımız çalışmaların yanında Kayserisporumuza kurumsal kimlik kazandırmak amacı ile yapacağımız çalışmalarda büyük taraftarımızın da görüş ve önerilerinden faydalanmak adına yapacağımız anket çalışmamıza desteğin tam olacağından şüphemiz yoktur. Anket çalışmamız 05.07.2017 tarihinde başlayacak olup 11.07.2017 tarihine kadar sürecektir. Bu aşamada şehrin 7 farklı noktasında ve internet sitemiz üzerinden katılım sağlanabilecektir.

Anket yapılacak yerler;

1- Cumhuriyet Meydanı ve çevresi

2- Talas ve çevresi

3- Mix Yaşam Merkezi

4- Kayseri Park Avm

5- Byz Outlet

6- Meysu Outlet Avm

7- İldem Park Avm

Ayrıca anketimize katılan taraftarlarımıza çekilişle forma hediye edilecektir. Büyük taraftarımıza saygıyla sunuyoruz."