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Kayserispor'dan Kilci ailesine başsağlığı mesajı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü dün hayatını kaybeden Hasan Ali Kilci için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kayserispor'dan Kilci ailesine başsağlığı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem Kayseri Milletvekili, Kayseri Ticaret Odası eski Başkanlarından Hasan Ali Kilci, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Hes Kablo Kayserispor Kulübü yaptığı açıklamada, "Kayserimize ve Kayserispor’umuza uzun yıllar hizmet veren Ticaret, siyaset ve sporda şehrimizin önde gelen isimlerinden, Kayseri eski Ticaret odası başkanı ve 25. Dönem Milletvekili Hasan Ali Kilci’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Hasan Ali Kilci’ye Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.


İHA

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