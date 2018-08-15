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Kayserispor'dan kombine açıklaması

 Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, Kadir Has Stadı tribünlerinin toplu olarak kimseye ayrılmadığı ve taraftarların istedikleri tribünden kombine bilet alabilecekleri duyuruldu. 

Kayserispor'dan kombine açıklaması

Sarı Kırmızılı takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Stadyumumuzda 2018-2019 futbol sezonu kombine bilet satışlarımız devam etmektedir. Herhangi bir tribünde şu anda herhangi bir kişiye, gruba veya zümreye yer ayrılması söz konusu değildir. Öncelik hakkı sadece geçen sezon kombine sahibi olan taraftarlarımıza kombine satışlarına başladığımız ilk bir hafta tanınmıştır. Şu anda stadyumumuzda boş yer olan tüm koltuklar kombine satışına açıktır ve taraftarlarımız istediği koltuğu seçerek kombine bilet yüklemesi yaptırabilir" cümlelerine yer verildi. 
 

İHA

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