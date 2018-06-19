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Kayserispor'dan Sabri açıklaması

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir: "Sabri'ye ilgimiz, Sabri'nin başka takımlarda oynadığı zaman izlemekten ibaret olacaktır"

Kayserispor'dan Sabri açıklaması

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, tecrübeli oyuncu Sabri Sarıoğlu'nun transferinin gündemlerinde olmadığını belirtti.

Bedir,  yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen 33 yaşındaki Sabri Sarıoğlu'nun Kayserispor'un gündeminde olduğuna yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Takımın sezon öncesi ihtiyaçları doğrultusunda bir oyuncu listesi belirlediklerini ve bu doğrultuda oyuncuları kadroya dahil ettiklerini ifade eden Bedir, Kayserispor'un Sabri'yle ilgilenmediğini vurgulayarak, "Sabri zamanında iyi bir oyuncuydu. Milli takımda oynadı, Galatasaray'ın kaptanlığını yaptı, iyi bir futbolcu, Allah yolunu açık etsin. Sabri'ye ilgimiz, Sabri'nin başka takımlarda oynadığı zaman izlemekten ibaret olacaktır." diye konuştu.

AA

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