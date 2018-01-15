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Kayserispor'dan Tarık Çamdal açıklaması

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Galatasaraylı futbolcu Tarık Çamdal ile ilgili transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kayserispor'dan Tarık Çamdal açıklaması
Başkan Bedir, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Tarık Çamdal'ı istedikleri ve iki tarafın bu konuda görüştüğü şeklinde iddiaların olduğunu belirterek, gündemlerinde böyle bir transfer olmadığını ifade etti.
Yönetim olarak birçok bilgiyi kamuoyuyla rahatlıkla paylaştıklarını, bu gibi haberlerin yapılmadan önce kendilerine sorulması gerektiğini vurgulayan Bedir, "Her türlü soruya açık yürekle cevap veren yönetim anlayışımıza rağmen bize sorulmadan, haberimizin bile olmadığı böyle bir haberi yapanlara yakışmamıştır. Anadolu takımlarını, hele Kayserisporumuzu İstanbul takımlarının 'pilot takımı' gibi görme alışkanlığının da artık değişmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Antalya Kampı sürüyor
Diğer yandan Süper Lig'in ikinci yarısına hazırlanan Kayserispor’da Antalya kampı sürüyor.
Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen dün akşam ki antrenman takım halinde ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra denge ve kondisyon çalışmalarının ardından antrenman noktalandı.
AA
 
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