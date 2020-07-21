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Kayserispor deplasman maçlarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, 2019-2020 sezonunun deplasman maçlarını tamamladı.

Kayserispor deplasman maçlarını tamamladı

Süper Lig'in son haftasına 32 puanla 17.sırada giren Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir mücadelesiyle berabere bu sezon deplasmandaki son maçını oynadı. Sarı-Kırmızılılar bu sezon deplasmanda oynadığı 17 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı.

Hes Kablo Kayserispor, bu maçlarda 17 gol atarken kalesinde ise 48 gol gördü. Sarı Kırmızılı takımın bu sezon oynadığı 17 deplasman maçı ve sonuçları şöyle:
Ankaragücü 1-1 Kayserispor
Antalyaspor 2-2 Kayserispor
Konyaspor 2-1 Kayserispor
Göztepe 4-0 Kayserispor
Yeni Malatya 4-0 Kayserispor
Gençlerbirliği 2-1 Kayserispor
Beşiktaş 4-1 Kayserispor
Gaziantep 3-0 Kayserispor
Trabzonspor 6-2 Kayserispor
Alanyaspor 5-1 Kayserispor
Galatasaray 4-1 Kayserispor
Denizlispor 0-1 Kayserispor
Kasımpaşa 5-1 Kayserispor
Fenerbahçe 2-1 Kayserispor
Sivasspor 0-2 Kayserispor
Ç.Rizespor 3-2 Kayserispor
M.Başakşehir 1-0 Kayserispor
 

İHA

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