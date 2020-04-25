“Kayserispor düşecek diye bırakıp gidecek değiliz” Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün resmi sosyal medya hesabının canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, “Bize söylenenin üç katı borç devraldık. Bir enkaz devraldık ama bu kulüp düşecek diye bırakıp gideceğiz değiliz” dedi.

25 Nisan 2020 Cumartesi 11:20