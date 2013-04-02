Kayserispor eli boş döndü

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Karabükspor 3-1 kazandı ve altın değerinde üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Mücadeleye hızlı başlayan Karabükspor, 7. dakikada İlhan Parlak'ın şık kafa golüyle öne geçen taraf oldu. Golün ardından ataklarını hızlandıran ev sahibi ekip, 26. dakikada Shelton ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya ilk yarıdakinden daha derli toplu başlayan Kayserispor, devre arasında Galatasaray'dan kiraladığı Ceyhun Gülselam'ın golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda iki takım da gole çok yaklaştı. Mücadelede 90+4. dakikada LuaLua attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Karabükspor puanını 33'e çıkarırken Kayserispor ise 36 puanda kaldı.

STAT: Necmettin Şeyhoğlu

HAKEM: Fırat Aydınus

KARABÜKSPOR: Bora, Erdem, Deumi, Mabiala, İshak, İlhan, Yiğit(Dk. 79 Birol), Kaan, Ahmet(Dk. 18 Shelton), Gökhan(Dk. 61 Hakan Özmert), Lualua

KAYSERİSPOR: Ertuğrul, Salih(Dk. 53 Yener), Simic, Zurab, Abdullah(Dk. 37 Ömer), Sefa, Riveros, Ceyhun, Cleyton, Biseswar(Dk. 73 Babacar), Mouche

GOLLER: Dk. 8 İlhan Parlak, Dk. 26 Shelton, Dk. 54 Ceyhun, Dk. 90+4 Lualua

SARI KARTLAR: Dk. 28 İshak, Dk. 38 Erdem (Kardemir Karabükspor), Dk. 23 Salih, Dk. 53 Cleyton (Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Karabükspor, sahasında Kayserispor'u ağırladı.