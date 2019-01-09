Kayserispor Erken Dönecek

Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde Antalya'da hazırlanan Kayserispor, kamp çalışmalarını 1 gün erken noktalandırma kararı aldı. İHA Muhabirine açıklama yapan Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren takımımız, 13 Ocak Pazar günü yerine 12 Ocak Cumartesi günü kamp çalışmalarını noktalandıracak. Önümüzdeki hafta içerisinde Kayseri'de Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçına çıkacak takımımız, hazırlıklarına Kadir Has Tesisleri'nde devam edecek" dedi.



Kayserispor'un yarın Osmanlıspor ile hazırlık maçı oynayacağını da hatırlatan Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, takımın Cumartesi günü öğleden sonra tarifeli uçak ile Antalya'dan Kayseri'ye geleceğini ve tatil yapmadan Akhisarspor maçı hazırlıklarına başlayacağını sözlerine ekledi.

